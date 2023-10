La Croisière des Bons Vins 2023 La Brède, 29 octobre 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Une vingtième édition, ça se fête et Les Galopins Brèdois vous préparent une Croisière des Bons Vins encore plus festive et conviviale que jamais avec de belles surprises.

Rendez-vous le dimanche 29 octobre 2023 en pleine forme!.

The Galopins Brèdois are preparing an even more festive and convivial Croisière des Bons Vins than ever, with some great surprises.

We look forward to seeing you on Sunday, October 29, 2023!

La vigésima edición de la Croisière des Bons Vins es motivo de celebración, y Les Galopins Brèdois están preparando un evento aún más festivo y acogedor que nunca, con grandes sorpresas.

Le esperamos el domingo 29 de octubre de 2023

Die Galopins Brèdois bereiten Ihnen eine noch festlichere und geselligere Weinkreuzfahrt mit vielen Überraschungen als je zuvor.

Wir sehen uns am Sonntag, den 29. Oktober 2023 in bester Verfassung wieder!

