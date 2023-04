Balade patrimoniale et oenotouristique Avenue de la Blancherie, 5 avril 2023, La Brède.

Ce circuit dans le proche centre de La Brède, va vous faire voyager entre le passé et le présent, avec à chaque station la présentation de documents anciens.

La visite est très diversifiée !

Il vous sera montré des paysages viticoles, une rivière, des monuments, des bâtiments administratifs, des maisons remarquables, des ruelles insolites, des objets curieux le tout accompagné de nombreuses anecdotes, légendes et une dégustation de vins et de produits du terroir !

Les enfants pourront participer à :

1) Une chasse au trésor avec des indices disposés tout au long du parcours.

2) Un rallye-photos guidé, il faudra reconnaître les endroits où ont été prises les photos, répondre à des questions sur la vigne et le vin

Des petits cadeaux récompenses seront remis !.

Avenue de la Blancherie CHATEAU DE LA BLANCHERIE

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This tour in the nearby centre of La Brède will take you on a journey between the past and the present, with the presentation of old documents at each station.

The visit is very diversified!

You will be shown wine-growing landscapes, a river, monuments, administrative buildings, remarkable houses, unusual alleys, curious objects, all accompanied by numerous anecdotes, legends and a tasting of wines and local products!

Children will be able to participate in :

1) A treasure hunt with clues along the way.

2) A guided photo rally, where they will have to recognise the places where the photos were taken and answer questions about vines and wine

Small prizes will be awarded!

Este recorrido por el cercano centro de La Brède le hará viajar entre el pasado y el presente, con la presentación de documentos antiguos en cada estación.

La visita es muy variada.

Le mostrarán paisajes vitícolas, un río, monumentos, edificios administrativos, casas notables, callejuelas insólitas, objetos curiosos, ¡todo ello acompañado de numerosas anécdotas, leyendas y una degustación de vinos y productos locales!

Los niños podrán participar en :

1) Una búsqueda del tesoro con pistas a lo largo del recorrido.

2) Un rally fotográfico guiado, en el que tendrán que reconocer los lugares donde se tomaron las fotos y responder a preguntas sobre la viña y el vino.

Se entregarán pequeños premios.

Dieser Rundgang durch das nahe gelegene Zentrum von La Brède wird Sie auf eine Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart mitnehmen, wobei an jeder Station alte Dokumente präsentiert werden.

Der Rundgang ist sehr abwechslungsreich!

Es werden Ihnen Weinlandschaften, ein Fluss, Denkmäler, Verwaltungsgebäude, bemerkenswerte Häuser, ungewöhnliche Gassen, kuriose Objekte gezeigt, das Ganze begleitet von zahlreichen Anekdoten, Legenden und einer Verkostung von Weinen und regionalen Produkten!

Die Kinder können an folgenden Aktivitäten teilnehmen:

1) Eine Schatzsuche mit Hinweisen, die entlang der gesamten Strecke ausgelegt sind.

2) Eine geführte Fotorallye: Sie müssen die Orte erkennen, an denen die Fotos aufgenommen wurden, und Fragen über Weinberge und Wein beantworten

Es werden kleine Geschenke zur Belohnung überreicht!

