Accordéon, chant, percussions Maeva mêle, dans un spectacle intimiste, des influences provenant des cultures musicales populaires du nord-est brésilien, de Bretagne et de Madagascar. multi-intrumentiste, elle alterne chant, accordéon diatonique et pandeiro pour nous raconter son histoire à travers la musique populaire de ses racines métisses. ———————————————————————————–

Boisson et Restauration (crêpes et galettes) seront proposées sur place ! La Brèche Verte Kerenez, 22200 Saint-Agathon Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne 0783080587 Le Jardin de la Brèche Verte est un jardin forêt composé d’arbres fruitiers, de petits fruits, de plantes aromatiques et médicinales, de fleurs comestibles ainsi que de légumes perpétuels.

Son ouverture au public est toute récente (il fallait que les végétaux poussent !).

Il est en libre cueillette guidée (quelques consignes sont nécessaires notamment pour les plantes aromatiques et médicinales). Des visites ainsi que des animations sont possibles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

