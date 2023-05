Fête de la mer et feu d’artifices La Brèche, 15 août 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

La station balnéaire d’Hermanville-sur-Mer organise une journée de festivités pour célébrer la traditionnelle fête de la mer. La journée débutera à 11h avec un messe en plein-air en hommage aux péris en mer.Les visiteurs pourront aussi profiter de nombreux stands et animations tout au long de la journée sur la place du Courbet. A 23h un feu d’artifices cloturera la journée.

Au programme : 11H Messe en plein airExposants ; Associations et produits du Terroir toute la journéeDéambulation de N’DING, 5 musiciens percussionnistes : Route des campings de 15H30 à 16H Bord de mer de 16H30 à 17H Place du Courbet de 18H à 18H30Pique-nique à 19H : Apporter son pique-nique Buvette sur place Animation Les Gars de la Côte – Bal à 20H30 animé par le trio de J.F Maizeret23H Feu d’artifice.

2023-08-15 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-15 23:30:00. .

La Brèche Place du Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



The seaside resort of Hermanville-sur-Mer is organizing a day of festivities to celebrate the traditional fête de la mer. The day kicks off at 11 a.m. with an open-air mass in tribute to those lost at sea, and visitors can enjoy a host of stalls and entertainment throughout the day on the Place du Courbet. At 11pm, a fireworks display will bring the day to a close.

Program: 11am Open-air massExhibitors, associations and local produce all dayDéambulation by N’DING, 5 percussionists: Route des campings from 3:30 pm to 4 pm Seaside from 4:30 pm to 5 pm Place du Courbet from 6 pm to 6:30 pm Picnic at 7 pm: Bring your own picnic Refreshments on site Entertainment by Les Gars de la Côte – Ball at 8:30 pm hosted by J.F Maizeret’s trio23 pm Fireworks display

La estación balnearia de Hermanville-sur-Mer organiza una jornada festiva para celebrar la tradicional Fiesta del Mar. La jornada comienza a las 11:00 con una misa al aire libre en homenaje a los caídos en el mar, y los visitantes podrán disfrutar de numerosos puestos y espectáculos durante todo el día en la plaza del Courbet. A las 23:00, un castillo de fuegos artificiales pondrá el broche final a la jornada.

En el programa: Misa al aire libre a las 11.00 hExpositores; Asociaciones y productos locales durante todo el díaDéambulation de N’DING, 5 músicos percusionistas: Ruta de los campings de 15.30 a 16.00 h Orilla del mar de 16.30 a 17.00 h Plaza Courbet de 18.00 a 18.30 h Picnic a las 19.00 h: traiga su propio picnic Bar in situ Animación a cargo de Les Gars de la Côte – Baile a las 20.30 h con el trío de J.F Maizeret 23.00 h Castillo de fuegos artificiales

Der Badeort Hermanville-sur-Mer organisiert einen Tag voller Feierlichkeiten, um das traditionelle Fest des Meeres zu begehen. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst zu Ehren der auf See ums Leben gekommenen Menschen und bietet den Besuchern den ganzen Tag über zahlreiche Stände und Animationen auf dem Place du Courbet. Um 23 Uhr wird der Tag mit einem Feuerwerk beendet.

Programm: 11 Uhr Messe im FreienAussteller; Vereine und regionale Produkte den ganzen TagUmzug von N’DING, 5 Perkussionsmusiker: Route des campings von 15H30 bis 16H Bord de mer von 16H30 bis 17H Place du Courbet von 18H bis 18H30Picknick um 19H: Picknick mitbringen Buvette sur place Animation Les Gars de la Côte – Ball um 20H30 unter der Leitung des Trios von J.F Maizeret23H Feuerwerk

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité