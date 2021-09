Cremps Cremps Cremps, Lot La brebis des Causses du Lot : sa laine et ses usages au fil du temps / Conférence et exposition Cremps Cremps Catégories d’évènement: Cremps

La brebis des Causses du Lot : sa laine et ses usages au fil du temps / Conférence et exposition Cremps, 11 février 2022, Cremps. La brebis des Causses du Lot : sa laine et ses usages au fil du temps / Conférence et exposition 2022-02-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-11 22:30:00 22:30:00

Cremps Lot Cremps Cette soirée est consacrée à la brebis autochtone du département du Lot. La Causses du Lot, aussi appelée la caussenarde, est reconnaissable entre toutes par ses yeux cerclés de noir qui lui valent le surnom de « brebis à lunettes ».

L’association La Caussenarde vous présentera son ouvrage sur la laine de cette brebis et retracera pour vous l’histoire de cette race ainsi que l’évolution des savoir-faire et des métiers qui y sont liés.

Ce sera aussi l'occasion de découvrir différents produits issus de la transformation de cette matière noble et de familiariser avec les savoir-faire : démonstrations de cardage, filage, feutrage…

