Compétition multi armes – épée longue : féminin / mixte / débutant – messer – sidesword Compétition multi armes – épée longue – messer – sidesword Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T17:00:00

