Fréjus MUSEE D'HISTOIRE LOCALE Fréjus, Var La Bravade à Fréjus MUSEE D’HISTOIRE LOCALE Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

La Bravade à Fréjus MUSEE D’HISTOIRE LOCALE, 18 septembre 2021, Fréjus. La Bravade à Fréjus

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à MUSEE D’HISTOIRE LOCALE

Les Amis de saint François-de-Paule présentent cette fête traditionnelle célébrée sans interruption depuis plus de 60 ans. Les Amis de saint François-de-Paule présentent cette fête traditionnelle célébrée sans interruption depuis plus de 60 ans. MUSEE D’HISTOIRE LOCALE 153 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu MUSEE D'HISTOIRE LOCALE Adresse 153 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus Ville Fréjus lieuville MUSEE D'HISTOIRE LOCALE Fréjus