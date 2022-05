La brasucade de Carro, 25 juin 2022, .

La brasucade de Carro

2022-06-25 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-26

10 10 Moules au feu de bois, servie avec pain, frites, verre de vin et glace.

Formule Hot-dog pour les enfants.



Une partie de la recette !! : La Brasucade est une façon traditionnelle et originale de cuisiner les moules : dans un grand poêlon en acier, sous un feu vifs, les moules s’ouvrent lentement et déversent leur jus.

Une fois qu’elles sont toutes ouverte, un mélange merveilleux y est ajouté : oignons, herbes de Provence, vin blanc (on vous donnera pas la recette).

Tout ce gentil monde cuit pour donner les meilleures moules de la côte !



Le programme (en cours d’affinage).

Samedi.

12H – 15H : Brasucade !

Inédit dans la région, les flammes attirent le regard des touristes et l’odeur ouvre les papilles. Menu : moules au feu de bois + frites + boisson (au verre) + glace.

13H – 16H : Concert d’un duo musical acoustique.

16H – 19H : Loto en plein air.



Dimanche.

10H – 15H : Jeux pour enfants : gonflables, maquillage, bonbons (gratuit).

12H – 15H : Brasucade !

13H – 16H : DJ set et jeux apéros.



Et toujours des produits locaux : les moules proviennent de l’étang de Thau, le vin rosé de Saint Julien les Martigues, les frites sont faites à partir de pommes de terre françaises découpées au bord de l’étang de Berre.

Les récipients sont recyclables, les barquettes et plateau sont en cartons.

“Brasucade”, derrière ce barbarisme se cache pourtant la plus spectaculaire et la meilleure recette pour les moules !

Dans le cadre de la petite Fête de la moule, les 25 et 26 juin 2022.

+33 6 52 77 10 56 http://www.fetesdecarro.fr/

Moules au feu de bois, servie avec pain, frites, verre de vin et glace.

Formule Hot-dog pour les enfants.



Une partie de la recette !! : La Brasucade est une façon traditionnelle et originale de cuisiner les moules : dans un grand poêlon en acier, sous un feu vifs, les moules s’ouvrent lentement et déversent leur jus.

Une fois qu’elles sont toutes ouverte, un mélange merveilleux y est ajouté : oignons, herbes de Provence, vin blanc (on vous donnera pas la recette).

Tout ce gentil monde cuit pour donner les meilleures moules de la côte !



Le programme (en cours d’affinage).

Samedi.

12H – 15H : Brasucade !

Inédit dans la région, les flammes attirent le regard des touristes et l’odeur ouvre les papilles. Menu : moules au feu de bois + frites + boisson (au verre) + glace.

13H – 16H : Concert d’un duo musical acoustique.

16H – 19H : Loto en plein air.



Dimanche.

10H – 15H : Jeux pour enfants : gonflables, maquillage, bonbons (gratuit).

12H – 15H : Brasucade !

13H – 16H : DJ set et jeux apéros.



Et toujours des produits locaux : les moules proviennent de l’étang de Thau, le vin rosé de Saint Julien les Martigues, les frites sont faites à partir de pommes de terre françaises découpées au bord de l’étang de Berre.

Les récipients sont recyclables, les barquettes et plateau sont en cartons.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par