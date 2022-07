La Brasserie La Taverne: Freed

2022-07-22 20:00:00 – 2022-07-22 Le 22 juillet à la brasserie La Taverne à Saint-Cyprien, un concert où des chansons de variété françaises et internationales seront jouées avec un style pop-soul.

