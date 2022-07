La Brasserie La Taverne: Concert d’Accordéon Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Saint-Cyprien Le 20 juillet à la brasserie La Taverne à Saint-Cyprien, un concert accordéon joué par Sensation Musette à partir de 20h. Chansons populaires festives françaises revisitées à l’accordéon.

