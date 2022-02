La brasserie Gobrecht Brasserie Gobrecht Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

La brasserie Gobrecht Brasserie Gobrecht, 9 septembre 2022, Lille. La brasserie Gobrecht

Brasserie Gobrecht, le vendredi 9 septembre à 14:30

Installée en plein cœur de Lille, à quelques mètres du beffroi de l’Hôtel de Ville, la brasserie Gobrecht est l’une des rares héritières des brasseries urbaines autrefois si nombreuses à Lille. Son ambition est double : se positionner comme une brasserie urbaine qui soit à la fois une fabrique de bières contemporaines, ultra qualitatives mais accessibles en termes de prix et un lieu de vie et d’accueil centré sur la découverte du produit bière. Vendredi 9 septembre de 14h30 à 16h RV à la Brasserie Gobrecht, 35 rue Frédéric Mottez à Lille à 14h20 Accès : Métro ligne 2 – arrêt Grand Palais Tarifs *: 10€ pour les adhérents, 15€ pour les non adhérents – Sous réserve de 8 participants minimum Inscriptions avant le 1er septembre 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

10€ pour les adhérents, 15€ pour les non adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions Brasserie Gobrecht 35 rue Frédéric Mottez Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-09T14:30:00 2022-09-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Brasserie Gobrecht Adresse 35 rue Frédéric Mottez Lille Ville Lille lieuville Brasserie Gobrecht Lille Departement Nord

Brasserie Gobrecht Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

La brasserie Gobrecht Brasserie Gobrecht 2022-09-09 was last modified: by La brasserie Gobrecht Brasserie Gobrecht Brasserie Gobrecht 9 septembre 2022 Brasserie Gobrecht Lille lille

Lille Nord