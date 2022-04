LA BRASSERIE DU MONT FLEURI FÊTE SES 3 ANS ! Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

Charmes Vosges En mai, la Brasserie du Mont Fleuri fêtera ses 3 ans !

Pour l’occasion, nous vous proposons une journée festive le 21 mai.

Au programme :

– portes ouvertes avec visites gratuites.

– marché de producteurs locaux.

– soirée festive avec concert et restauration sur place.

Passez nous voir ! +33 6 16 33 73 71 Brasserie Mont Fleuri

