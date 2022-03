La Brasserie Difré s’invite à l’Office de Tourisme de Montmorillon Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Office de Tourisme Sud Vienne Poitou, le mercredi 20 avril à 10:30

Dans le cadre du programme d’animation « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! » venez découvrir les bières de la nouvelle brasserie de Valdivienne. Lors d’un moment d’échange et de partage avec le producteur, venez raviver vos papilles avec la « Bére » une bière blonde accompagnée d’un toast de terrine de bison et la « Divi’nne » » une IPA amère et parfumée, accompagnée d’un morceau de brownie. Plein de petites astuces pour déguster une bière autrement. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Conditions sanitaires : Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation.

Pas d’inscription, Gratuit

