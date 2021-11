La Brasserie de Noël Wiwersheim, 27 novembre 2021, Wiwersheim.

La Brasserie de Noël Wiwersheim

2021-11-27 – 2021-11-27

Wiwersheim Bas-Rhin Wiwersheim

La Maison des Associations de Wiwersheim vous propose une Brasserie de Noël le 27 et 28 novembre prochain à partir de 14h30. Vin chaud, bredele, petite restauration vous seront proposés en plus de l’arrivée du Père Noël en calèche et différentes animations de Noël.

+33 6 84 13 14 21

Wiwersheim

