Nous vous proposons de découvrir la brasserie roubaisienne Brewbaix, collectif des trois brasseurs qui dénote dans le paysage brassicole métropolitain. Une approche originale et audacieuse, de la modernité, des recettes inédites font de ce trio dynamique une valeur montante dans le monde de la bière. Visite et trois dégustations au programme

8€

Brasserie Brewbaix 47 rue du Luxembourg 59100 Roubaix

2021-08-28T11:00:00 2021-08-28T12:30:00

