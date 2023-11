La Braderie Solidaire de la Fondation des Femmes La Cité Audacieuse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Braderie Solidaire de la Fondation des Femmes La Cité Audacieuse Paris, 9 décembre 2023, Paris. Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 17h00

samedi

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit La Braderie de la Fondation des Femmes revient pour une deuxième édition à la Cité Audacieuse ! La Braderie Solidaire de la Fondation des Femmes, c’est quoi ? Une trentaine de marques partenaires qui nous ont fait don de centaines de pièces, qui n’attendent que vous ! Vous y retrouverez bijoux, vêtements, accessoires, livres, cosmétiques à prix cassés pour vous ou pour gâter vos proches pendant les fêtes de fin d’année ! Les fonds récoltés à l’occasion de cette Braderie seront reversés dans leur intégralité à la Fondation des Femmes, nous permettant ainsi de soutenir des associations de terrain qui luttent contre les inégalités de genre et les violences faites aux femmes. Venez passer un bon moment à la Cité Audacieuse en plus de faire une bonne action La Cité Audacieuse 9 rue de Vaugirard 75006 Paris Contact : https://forms.gle/FYMr8AS9FvDepDVJ8

© Fondation des Femmes Edition 2022 de la Braderie Solidaire de la Fondation des Femmes Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Cité Audacieuse Adresse 9 rue de Vaugirard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Cité Audacieuse Paris latitude longitude 48.8489210088034,2.3398910008091

La Cité Audacieuse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/