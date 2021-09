La braderie du Tire Laine Compagnie du Tire Laine, 5 septembre 2021, Lille.

Compagnie du Tire Laine, le dimanche 5 septembre à 12:30

Cet événement désormais incontournable marque aussi la rentrée de la compagnie mais surtout la réouverture de notre lieu au public après un an et demi ! Pour marquer le coup, on espère vous y voir nombreux pour papoter, applaudir, danser et manger un bon cari de poulet. Et comme toujours avec nos amis et partenaires de Roubaix à l’accordéon : UN GRAND BAL DES MUSICIENS dans notre nouveau jardin verdoyant. Petit exception pour cette édition : il n’y aura pas de stands de bradeux… Garder toutes vos affaires, on se rattrapera l’année prochaine. Ouverture des portes : 12h Repas cari poulet/riz : 12h30 à 15h00 BAL : 15h30 – 18h30 Fermeture des portes : 20h00 **Pass sanitaire demandé à l’entrée. En partenariat avec Roubaix à l’Accordéon.**

1€ pour l’entrée – repas et bar payant

Comme chaque année, le Tire-Laine fait sa braderie musicale en guinguette !

Compagnie du Tire Laine 50 rue de Thumesnil Lille Lille-Moulins Nord



2021-09-05T12:30:00 2021-09-05T20:00:00