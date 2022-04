LA BRADERIE DES COMMERCANTS DU CENTRE VILLE, 12 août 2022, .

LA BRADERIE DES COMMERCANTS DU CENTRE VILLE

2022-08-12 – 2022-08-12

Les commerçants du centre-ville ouvrent leurs commerces et déballent devant leurs boutiques durant trois jours. Ouvert également aux commerçants non-sédentaires le samedi, ce grand déballage s’étend dans la Ville historique, rues de Verdun, du Maréchal Foch et de l’Eglise. Pour cette traditionnelle braderie, les rues de Pornic seront piétonnes le vendredi et samedi.

La braderie des commerçants, c’est un véritable endroit pour faire de bonnes affaires !



