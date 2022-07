La braderie des commerçants Deauville, 31 juillet 2022, Deauville.

La braderie des commerçants

Rues de Deauville Deauville Calvados

2022-07-31 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-31 21:30:00 21:30:00

Deauville

Calvados

A l’occasion des soldes, les commerçants déballent dans la rue les trésors de l’année.

« La braderie des vitrines de Deauville » de l’Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Deauville et « Le festival des commerçants » de l’Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, Associations et Résidents Secondaires, organisent conjointement cette journée pour le faire le plein de bonnes affaires.

Deauville

dernière mise à jour : 2022-07-05 par