du lundi 21 mars au samedi 26 mars à Salle Centrale de la Madeleine

La braderie des 10 regroupe différents designers venant de toute la Suisse, vous trouverez des articles de mode, des pulls en cachemire, des sacs végans, des bougies parfumées, des cosmétiques naturels à base d’aloé véra, des céramiques, des articles pour enfants, des bijoux faits main et des accessoires de décoration.

Gratuit

Boutique éphémère regroupant créateurs et designers Suisses Salle Centrale de la Madeleine Rue de la Madeleine 10, 1204 Genève Genève

2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00

