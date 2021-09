La braderie de rentrée Dijon, 3 septembre 2021, Dijon.

La braderie de rentrée 2021-09-03 – 2021-09-05 du centre-ville de Dijon Dans les rues

Dijon Côte-d’Or

La braderie de rentrée est enfin de retour !

Ce week-end commercial en plein centre-ville est LE rendez-vous à ne pas manquer !

Au programme : des bonnes affaires chez les commerces dijonnais et les vendeurs ambulants de France.

Vous y retrouverez les bons plans de vos commerçants mais également quelques nouveautés…

La Braderie de Rentrée 2021 c’est un nouveau format de 3 JOURS de bons plans ! Du vendredi 03 au dimanche 05 septembre, de 10h00 à 19h00.

Vendredi 03 septembre : Opération Chèque Cadeaux !

L’opération « Plus vous achetez, plus vous gagnez de chèques cadeaux » revient de nouveau cette année après son succès fou l’an passé !

Plus d’informations sur : https://www.shop-in-dijon.fr/braderie-de-rentree-2021/

