Initiation à la gestion des conflits La Bouyssette Pontcirq, 15 septembre 2023, Pontcirq.

Pontcirq,Lot

La médiation est l’intervention d’une tierce personne pour rétablir la communication entre des parties en conflit, et les aider à faire émerger une solution qui leur convienne.

Cet atelier est pour vous si vous faîtes partie d’un groupe ou d’une famille et que vous aimeriez y trouver plus d’harmonie, plus d’authenticité, avoir les compétences pour aider les personnes à se dire les choses, trouver des solutions et apaiser les tensions.

Objectifs:

Par la pratique :

Comprendre les dynamiques émotionnelles à l’œuvre et savoir les accompagner

Comprendre et acquérir des techniques de résolution du conflit

Comprendre la posture du médiateur et travailler à la mettre en œuvre

Découvrir et renforcer ses attitudes, aptitudes et compétences à être médiateur ou médiatrice.

Visiter une pratique adaptée d’Ho’ponopono pour marquer la réconciliation

Contenu:

Partie pratique :

Réappropriation des fonctions naturelles de connexion à ses émotions

Expérimentation de la transmutation

Appropriation du processus de résolution de conflit par les participant(e)s.

Chaque participant(e) aura la possibilité de conforter ses points forts et de cerner ses difficultés.

Partie théorique :

Transmutaion

Qu’est-ce que le conflit?

Posture de médiateur

Conditions et étapes des processus de résolution des conflits

Pratique d’un Ho’ponopono adapté (+ ou – pertinent selon la culture des personnes),

Adaptation des processus pour les enfants

Mise en garde sur les profils manipulateurs

Méthodologie:

Les participants seront mis en situation, feront des expériences et en tireront les enseignements. Ceux-ci seront complétés par des apports théoriques.

Intervenante:

Emilie est formée à la médiation avec l’école Professionnelle de Médiation et de Négociation. Elle met en œuvre la Communication bienveillante depuis 2007 et la transmutation depuis 2015. Elle a accompagné plusieurs groupes à traverser leurs conflits et de nombreux individus à réacquérir les fonctions naturelles de connexion à leurs émotions. Vous pourrez notamment l’utiliser avec des enfants ou avec des personnes que vous connaissez peu, dans diverses situations où cela peut véritablement faire la différence..

2023-09-15 09:30:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. 90 EUR.

La Bouyssette Unis Vers Terre

Pontcirq 46150 Lot Occitanie



Mediation is the intervention of a third party to re-establish communication between parties in conflict, and help them find a solution that suits them.

This workshop is for you if you’re part of a group or family and would like to find greater harmony and authenticity, and have the skills to help people say things, find solutions and ease tensions.

Objectives:

Through practice :

Understand the emotional dynamics at work and know how to support them

Understand and acquire conflict resolution techniques

Understand the mediator?s posture and work to implement it

Discover and strengthen your attitudes, aptitudes and skills as a mediator.

Visit a practice adapted from Ho?ponopono to mark reconciliation

Contents

Practical part :

Reclaiming the natural functions of emotional connection

Experience transmutation

Appropriation of the conflict resolution process by participants.

Each participant will have the opportunity to consolidate his or her strengths and identify his or her difficulties.

Theoretical part :

Transmutation

What is conflict?

The mediator’s stance

Conditions and stages of conflict resolution processes

Practice of an adapted Ho?ponopono (+ or ? relevant according to the culture of the people),

Adapting processes for children

Warning about manipulative profiles

Methodology:

Participants will be put into situations, experiment and learn from them. These will be supplemented by theoretical input.

Instructor:

Emilie is trained in mediation with the Ecole Professionnelle de Médiation et de Négociation. She has been using Benevolent Communication since 2007 and Transmutation since 2015. She has helped several groups through their conflicts and many individuals reacquire the natural functions of connecting to their emotions. You can use it with children or with people you don’t know well, in situations where it can make a real difference.

La mediación es la intervención de un tercero para restablecer la comunicación entre las partes en conflicto y ayudarles a encontrar una solución que les convenga.

Este taller es para ti si formas parte de un grupo o familia y te gustaría encontrar una mayor armonía y autenticidad, y tener las habilidades para ayudar a la gente a hablar las cosas, encontrar soluciones y aliviar las tensiones.

Objetivos:

A través de la práctica :

Comprender las dinámicas emocionales en el trabajo y saber cómo apoyarlas

Comprender y adquirir técnicas de resolución de conflictos

Comprender la postura del mediador y trabajar en su aplicación

Descubrir y reforzar tus actitudes, aptitudes y habilidades como mediador.

Visitar una práctica adaptada del Ho?ponopono para marcar la reconciliación

Contenidos

Parte práctica :

Reapropiarse de las funciones naturales de conexión con nuestras emociones

Experimentar la transmutación

Los participantes se apropian del proceso de resolución de conflictos.

Cada participante tendrá la oportunidad de reforzar sus puntos fuertes e identificar sus dificultades.

Parte teórica :

Transmutación

¿Qué es el conflicto?

La postura del mediador

Condiciones y etapas del proceso de resolución de conflictos

Práctica de un Ho?ponopono adaptado (más o menos pertinente según las culturas),

Adaptación de los procesos a los niños

Advertencia sobre los perfiles manipuladores

Metodología:

Los participantes se pondrán en situación, experimentarán y aprenderán de ellas. Estas lecciones se complementarán con aportaciones teóricas.

Ponente:

Emilie está formada en mediación en la Ecole Professionnelle de Médiation et de Négociation. Utiliza la Comunicación Benévola desde 2007 y la transmutación desde 2015. Ha ayudado a varios grupos a superar sus conflictos y a muchos individuos a readquirir su capacidad natural de conectar con sus emociones. Puede utilizarla con niños o con personas que no conoce bien, en situaciones en las que puede marcar una verdadera diferencia.

Mediation ist die Intervention einer dritten Person, um die Kommunikation zwischen Konfliktparteien wiederherzustellen und ihnen zu helfen, eine Lösung zu finden, mit der sie einverstanden sind.

Dieser Workshop ist für Sie geeignet, wenn Sie Teil einer Gruppe oder Familie sind und gerne mehr Harmonie und Authentizität erreichen möchten. Sie sollten die Fähigkeit besitzen, Menschen dabei zu helfen, sich die Dinge von der Seele zu reden, Lösungen zu finden und Spannungen abzubauen.

Ziele:

Durch die Praxis :

Die emotionalen Dynamiken verstehen und sie begleiten können

Techniken zur Konfliktlösung verstehen und erlernen

Die Haltung des Mediators verstehen und daran arbeiten, sie umzusetzen

Entdecken und stärken Sie Ihre Einstellungen, Fähigkeiten und Kompetenzen als Mediator/in.

Eine angepasste Praxis von Ho?ponopono besuchen, um die Versöhnung zu markieren

Inhalt:

Praktischer Teil :

Wiederaneignung der natürlichen Funktionen der Verbindung mit den eigenen Emotionen

Experimentieren mit der Transmutation

Aneignung des Konfliktlösungsprozesses durch die Teilnehmer/innen.

Jede/r Teilnehmer/in hat die Möglichkeit, seine/ihre Stärken zu stärken und seine/ihre Schwierigkeiten zu erkennen.

Theoretischer Teil :

Transmutaion

Was ist ein Konflikt?

Die Haltung des Mediators

Bedingungen und Etappen von Konfliktlösungsprozessen

Praxis eines angepassten Ho?ponopono (+ oder ? relevant je nach Kultur der Personen),

Anpassung der Prozesse für Kinder

Warnung vor manipulativen Profilen

Methodologie:

Die Teilnehmer werden in Situationen versetzt, machen Erfahrungen und ziehen daraus Lehren. Die Erfahrungen werden durch theoretische Inputs ergänzt.

Die Referentin:

Emilie ist ausgebildete Mediatorin an der École Professionnelle de Médiation et de Négociation. Sie wendet seit 2007 die wohlwollende Kommunikation und seit 2015 die Transmutation an. Sie hat mehrere Gruppen durch ihre Konflikte begleitet und zahlreiche Einzelpersonen dabei unterstützt, die natürlichen Funktionen der Verbindung zu ihren Emotionen wiederzuerlangen. Sie können das Buch insbesondere bei Kindern oder Menschen, die Sie kaum kennen, in verschiedenen Situationen anwenden, in denen es wirklich einen Unterschied machen kann.

