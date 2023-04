Fresque agri alim La Bouture Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Fresque agri alim La Bouture, 16 mai 2023, Strasbourg. Fresque agri alim Mardi 16 mai, 15h00 La Bouture Prix libre Rendez-vous le 16 mai à La Bouture de 15h à 18h Le Colecosol organise dans le cadre de la Quinzaine du Commerce Equitable 2023, une fresque Agri alim avec comme partenaire l’association Hop La Transition. C’est Julien qui animera la Fresque. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà participé à une autre fresque auparavant. La Fresque agri alim est un atelier participatif de 3h accessible à tous pour comprendre les enjeux de notre modèle agricole et alimentaire, sa constitution, son fonctionnement et ses impacts sur nos modes de vie et de consommation. Une bonne occasion de se rassembler et d’échanger sur les actions à entreprendre pour améliorer cet aspect essentiel de nos vies. La Bouture 11 presqu’île André-Malraux, 67100, Strasbourg Strasbourg Neudorf-Musau Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/hop-la-transition/evenements/fresque-agri-alim-a-la-bouture-strasbourg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

