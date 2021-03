Bouttencourt Bouttencourt Bouttencourt, Somme La Bouttencourtoise Bouttencourt Catégories d’évènement: Bouttencourt

Somme

La Bouttencourtoise, 7 novembre 2021-7 novembre 2021, Bouttencourt. La Bouttencourtoise 2021-11-07 08:00:00 – 2021-11-07

Bouttencourt Somme Départ : 9h00

Au choix : VTT / TRAIL / Pédestre

Inscriptions à partir de 8h sur place

Ravitaillement en milieu de parcours. Nombreux lots à gagner par tirage au sort !

Infos :

– M. LEJEUNE Jean-Pierre – 02 35 93 53 54

– M. Wavermans 02 35 94 45 04

