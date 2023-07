RANDONNÉES PÉDESTRES SEMI-NOCTURNES À LA BOUTOUCHÈRE La Boutouchère Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire RANDONNÉES PÉDESTRES SEMI-NOCTURNES À LA BOUTOUCHÈRE La Boutouchère Mauges-sur-Loire, 15 juillet 2023, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire L’association animation Sainte Madeleine organise des randonnées pédestres semi-nocturnes.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 21:00:00. EUR.

La Boutouchère Place Sainte-Madeleine

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Association Animation Sainte Madeleine organizes semi-nightly hikes La Asociación Animación Sainte Madeleine organiza paseos seminocturnos Der Verein Animation Sainte Madeleine organisiert halbnächtliche Wanderungen Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu La Boutouchère Adresse La Boutouchère Place Sainte-Madeleine Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville La Boutouchère Mauges-sur-Loire

La Boutouchère Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/