Le concept est simple : récupérez les objets qui vous ont fait de l’oeil sans dépenser le moindre centime ! L’occasion aussi de vider vos placards, puisque la boutique accepte les dons d’articles dont vous n’avez plus besoin pour remplir ses rayons : vêtements, vaisselle, petit électroménager…

La boutique sans argent est le premier et unique magasin gratuit à Paris, situé au 2 rue Édouard Robert dans le 12e arrondissement. Il est basé sur « l’Économie du don », chaque personne peut apporter des objets dont elle n’a plus l’utilité, mais peut également venir récupérer des articles en fonction de ses besoins. Il n’y a ni troc, ni contrepartie.

La Boutique sans argent met en œuvre ce qu’on appelle « l’Économie du don », c’est-à-dire une forme d’économie alternative qui met l’accent sur la valeur d’usage mais aussi la valeur symbolique et sociale des biens plutôt que sur leur valeur marchande.

Leur action répond à plusieurs problématiques :

1. La transition écologique : lutter contre la surproduction et la surconsommation, prévenir la production de déchets, réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter l’impact des activités humaines sur les écosystèmes, etc.

2. La justice sociale : mieux partager les ressources, soutenir les personnes en situation de précarité, créer du lien social et des solidarités de proximité, favoriser la mixité sociale, le vivre-ensemble et l’interculturalité, promouvoir l’égalité de toutes et de tous, etc.

3. La citoyenneté : sensibiliser à l’éco-citoyenneté, favoriser le partage de compétences et l’encapacitation, se réapproprier le territoire et l’économie locale, etc.

L’idée est venue du constat que peu d’alternatives à la surconsommation étaient mises en place. Les équipes de la Boutique sans argent ont souhaité mettre en place un lieu qui permet aux citoyens de participer à la réduction des déchets. Avec la gratuité au centre du projet, la valeur marchande d’un article n’existe plus, la place centrale revient à l’article en tant que tel, son usage. La gratuité ne pousse pas à la surconsommation, au contraire : l’idée est de sensibiliser les citoyens sur la question « est-ce que j’en ai vraiment besoin ? », et à se raisonner davantage sur ce qui est essentiel ou pas. Le fait de pouvoir donner est également un acte fort et impactant, le donateur participe à l’économie du don et à la réduction de ses déchets. De plus, nous sommes ouverts à toutes et tous sans critères ni conditions.

La boutique sans argent a également un rôle de sensibilisation : leurs équipes animent régulièrement des ateliers de partage de compétences liés au réemploi, au zéro déchet et à l’upcycling.

Tous les jeudis et samedis du mois de mai retrouvez la Boutique sans argent au Jardin21 :

Les jeudis : de 18h à 21h

Les samedis : de 14h à 18h

Au programme :

– Venez découvrir l’association

– Faire des dons : apportez des vêtements, chaussures, produits culturels, objets déco, vaisselle, accessoires, petits électroménagers pas plus gros qu’un micro-onde, jouets… en bon état

– Vous avez besoin d’un article ? Il est à vous gratuitement ! La limite est de 5 articles par personne, à condition bien sûr d’en faire bon usage.

– Participer aux ateliers réemploi et zéro déchet

– Vous avez une compétence, envie de partager un savoir-faire ? Venez animer un atelier avec l’équipe de la boutique sans argent !

Jardin 21 2/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

