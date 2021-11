La boutique éphémère Thouars, 7 décembre 2021, Thouars.

La boutique éphémère À l’épicerie artisanale 1 Rue Saint-Médard Thouars

2021-12-07 – 2021-12-31 À l’épicerie artisanale 1 Rue Saint-Médard

Thouars Deux-Sèvres Thouars

Pendant les fêtes de fin d’année, la boutique de la Maison du Thouarsais s’installe à nouveau dans l’ancienne épicerie de la rue Saint-Médard, meublée et décorée grâce à un partenariat avec Emmaüs. Vous y retrouverez des produits locaux : miel, confiture, bière, vins du Thouarsais… Des dégustations seront organisées, avec la participation des producteurs.

Nouveauté 2022 ! La boutique élargit ses horizons et invite des artisans à présenter leurs créations : l’atelier d’Acryle et ses pièces forgées et sculptées, Mon Geste Déco et ses meubles relookés, Écrit-Thouars et ses stylos en bois, Re.création et ses créations réalisées à partir de matériel de récupération, Sacs & Co et ses confections, Fortuna Major créatrice de bijoux et accessoires, une créatrice de trophées en tissu et bien d’autres encore…..

De nombreuses animations seront programmées.

La boutique éphémère est de retour ! Poussez ses portes et découvrez ou à redécouvrez les saveurs locales et l’artisanat d’art thouarsais.

De nombreuses animations seront programmées : dégustations, conférence, atelier….

+33 5 49 66 17 65

Pendant les fêtes de fin d’année, la boutique de la Maison du Thouarsais s’installe à nouveau dans l’ancienne épicerie de la rue Saint-Médard, meublée et décorée grâce à un partenariat avec Emmaüs. Vous y retrouverez des produits locaux : miel, confiture, bière, vins du Thouarsais… Des dégustations seront organisées, avec la participation des producteurs.

Nouveauté 2022 ! La boutique élargit ses horizons et invite des artisans à présenter leurs créations : l’atelier d’Acryle et ses pièces forgées et sculptées, Mon Geste Déco et ses meubles relookés, Écrit-Thouars et ses stylos en bois, Re.création et ses créations réalisées à partir de matériel de récupération, Sacs & Co et ses confections, Fortuna Major créatrice de bijoux et accessoires, une créatrice de trophées en tissu et bien d’autres encore…..

De nombreuses animations seront programmées.

Maison du Thouarsais

À l’épicerie artisanale 1 Rue Saint-Médard Thouars

dernière mise à jour : 2021-11-20 par