Saint-Estève

EXPOSITION DE FERRONNERIE D’ART ET SCULPTURE LA BOUTIQUE DU FERRONNIER, 27 mars 2023, Saint-Estève. EXPOSITION DE FERRONNERIE D’ART ET SCULPTURE 27 mars – 2 avril LA BOUTIQUE DU FERRONNIER Les Journées Européennes des Métiers d’Art se dérouleront à la ferronnerie. Au programme de cette semaine à l’atelier :

Du lundi au jeudi :

Visite de l’atelier de ferronnerie, présentation d’une perceuse colonne manuel des années 1800, cisaille de chantier des années 1920. Vendredi, samedi et dimanche :

Visite de l’atelier de ferronnerie, présentation d’une perceuse colonne manuel des années 1800, cisaille de chantier des années 1920.

Exposition d’un tableau de l’artiste Jules Michel « Diane dans la forge de Vulcain » 17ème

Alors à bientôt ! LA BOUTIQUE DU FERRONNIER 28 BOULEVARD DE L’ATELIER 66240 SAINT ESTEVE Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468926897 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 L’art vous attend

