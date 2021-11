Parly Parly Parly, Yonne La boutique de Noël Parly Parly Catégories d’évènement: Parly

Yonne

La boutique de Noël Parly, 8 décembre 2021, Parly. La boutique de Noël La Métairie Bruyère Centre d’arts graphiques Parly

2021-12-08 14:00:00 – 2021-12-19 18:30:00 La Métairie Bruyère Centre d’arts graphiques

Parly Yonne Parly Pour cet hiver, nous présenterons les collections de la maison d’édition. En vente sur place de, nombreuses estampes, affiches, livres d’art et de nombreuses idées cadeaux.

Alors venez nous rendre visite, pour faire plaisir, ou vous faire plaisir.

lametairieb@gmail.com +33 3 86 74 30 72 http://www.la-metairie.fr/

