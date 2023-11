Mini marché de noël La Boutique Bio et Local de Miallet Mialet, 12 décembre 2023, Mialet.

Mialet,Dordogne

À l’occasion du marché de Maillet, venez déguster de délicieuses gaufres de Liège à la Périgourdine, faire vos courses de Noël, confectionner des paniers gourmands pour vos proches… Tout ça à la boutique du Pied à l’Étrier !.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 12:00:00. .

La Boutique Bio et Local de Miallet Place de la Mairie

Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At the Maillet market, come and taste delicious Périgourdine-style Liège waffles, do your Christmas shopping, make gourmet baskets for your loved ones… All at the Pied à l’Étrier boutique!

En el mercado de Maillet, venga a degustar deliciosos gofres de Lieja al estilo de Périgourdine, haga sus compras navideñas y prepare cestas gourmet para sus seres queridos… Todo en la tienda Pied à l’Étrier

Anlässlich des Marktes von Maillet können Sie hier köstliche Lütticher Waffeln à la Périgourdine probieren, Ihre Weihnachtseinkäufe erledigen und Schlemmerkörbe für Ihre Lieben zusammenstellen… All das gibt es in der Boutique du Pied à l’Étrier!

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère