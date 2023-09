Marché gourmand La Boutique Bio et Local de Miallet Mialet, 20 octobre 2023, Mialet.

Mialet,Dordogne

Au programme : Marché gourmand de producteurs et productrices (avec dégustation)

Petite restauration

Vernissage et remise des prix de notre concours photo sur le thème du goût associés à un espace de lecture avec bibliothèque éphémère

Atelier d’œnologie sur réservation (payant).

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

La Boutique Bio et Local de Miallet Place de la Mairie

Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Program: Gourmet farmers’ market (with tastings)

Small-scale catering

Vernissage and prize-giving ceremony for our photo competition on the theme of taste, combined with a reading area with an ephemeral library

?nology workshop on reservation (fee payable)

En el programa: Mercado gastronómico (con degustación)

Refrescos ligeros

Vernissage y entrega de premios de nuestro concurso fotográfico sobre el tema del gusto, combinado con un espacio de lectura con una biblioteca efímera

Taller de biología con cita previa (de pago)

Programm: Gourmet-Markt mit Produzenten und Produzentinnen (mit Kostproben)

Kleine Imbissstände

Vernissage und Preisverleihung unseres Fotowettbewerbs zum Thema Geschmack in Verbindung mit einem Lesebereich mit temporärer Bibliothek

Workshop über die Geschichte der Ernährung (kostenpflichtig)

Mise à jour le 2023-09-20 par Isle-Auvézère