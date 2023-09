Atelier de dégustation et découverte du cacao traditionnel La Boutique Bio et Local de Miallet Mialet, 17 octobre 2023, Mialet.

Mialet,Dordogne

Au programme : Une introduction complète au cacao, de ses origines à aujourd’hui & une dégustation guidée de 3 cacaos traditionnels distincts..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

La Boutique Bio et Local de Miallet Place de la Mairie

Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the program: a complete introduction to cocoa, from its origins to the present day & a guided tasting of 3 different traditional cocoas.

En el programa: una introducción completa al cacao, desde sus orígenes hasta nuestros días, y una degustación guiada de 3 variedades tradicionales de cacao.

Auf dem Programm stehen: Eine umfassende Einführung in den Kakao von seinen Ursprüngen bis heute & eine geführte Verkostung von drei verschiedenen traditionellen Kakaosorten.

Mise à jour le 2023-09-20 par Isle-Auvézère