Nîmes Atelier avec l’artiste urbaine Amsted : une exploration artistique de la nature La boutique 58 Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Atelier avec l’artiste urbaine Amsted : une exploration artistique de la nature Samedi 16 septembre, 15h00 La boutique 58 Gratuit. Entrée libre. Places très limitées. L’artiste urbaine Amsted présente sa dernière exposition consacrée à l’étude de la nature. Son travail est cyclique, elle crée, déconstruit, recrée, laissant des traces éphémères et tissant des liens avec ce qui demeure.

Dans cet atelier, les enfants auront l’occasion de découvrir les différentes techniques artistiques utilisées par l’artiste, en créant un module organique. La boutique 58 58 boulevard Gambetta, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie https://www.n58.fr/ Lieu hybride dédié à la création artistique et artisanale. Gérer par 8 artisans dynamiques, le lieu comprend une boutique de créateur partagée, un espace dédié aux ateliers pédagogiques ouverts à tous, un lieu d’exposition et un espace de coworking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

