CONFÉRENCE ET RENCONTRE : DESSINE-MOI LA FIN DE VIE ! La Boussole – Salle Isabelle Autissier Saint-Dié-des-Vosges, 14 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

L’ASP (Accompagner en Soins Palliatifs) Ensemble Vosges fête ses 20 ans ! Rencontre ouverte à tous. Invité d’honneur : Dr.Claude Grange, auteur du livre « Le Dernier Souffle », chez Gallimard ; ancien chef de service en Unité de Soins Palliatifs et formateur « Douleur et soins palliatifs ».

Conférence suivie d’une rencontre festive, animée par la journaliste Sabine Lesur. En partenariat avec la librairie Le Neuf.. Tout public

Samedi 2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 14:30:00. 0 EUR.

La Boussole – Salle Isabelle Autissier Place Jules Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



ASP (Accompagner en Soins Palliatifs) Ensemble Vosges celebrates its 20th anniversary! Meeting open to all. Guest of honor: Dr.Claude Grange, author of « Le Dernier Souffle », published by Gallimard; former head of department in a palliative care unit and « Douleur et soins palliatifs » trainer.

Lecture followed by a festive get-together, hosted by journalist Sabine Lesur. In partnership with Le Neuf bookshop.

ASP (Accompagner en Soins Palliatifs) Ensemble Vosges ¡celebra su 20 aniversario! Encuentro abierto a todos. Invitado de honor: Dr. Claude Grange, autor del libro « Le Dernier Souffle », publicado por Gallimard; antiguo jefe de servicio en una unidad de cuidados paliativos y formador en « Dolor y cuidados paliativos ».

Conferencia seguida de un encuentro festivo organizado por la periodista Sabine Lesur. En colaboración con la librería Le Neuf.

ASP (Accompagner en Soins Palliatifs) Ensemble Vosges feiert sein 20-jähriges Bestehen! Das Treffen ist für alle offen. Ehrengast: Dr.Claude Grange, Autor des Buches « Le Dernier Souffle », bei Gallimard; ehemaliger Abteilungsleiter einer Palliativstation und Ausbilder für « Schmerz und Palliativpflege ».

Vortrag mit anschließendem festlichem Beisammensein, moderiert von der Journalistin Sabine Lesur. In Partnerschaft mit der Buchhandlung Le Neuf.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES