« La Boussole » – Permanence EUREX, cabinet d’expertise comptable et de gestion sociale – Bénéficiez de conseils pour bien lancer votre projet LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 24 février 2022, Ambérieu-en-Bugey.

« La Boussole » – Permanence EUREX, cabinet d’expertise comptable et de gestion sociale – Bénéficiez de conseils pour bien lancer votre projet

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, le jeudi 24 février à 09:00

Le cabinet [EUREX](https://www.eurex.fr/experts-comptables/amberieu/) d’Ambérieu en Bugey vous attend au [LAB01](http://www.lab01.fr/) pour une permanence inédite où vous pourrez **poser vos questions sur les différents aspects qui composent le lancement de votre activité** : Business plan, étude financière, statuts, formalités de création, outils de gestion, paies et conseil social/RH et bien plus. Porteurs de projet, entrepreneurs et associations RDV le : ►Jeudi 24 Février 2022 | 9h00-12h00 | LAB01 : 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey. Venez rencontrer [Fleur TROUILLOT](https://www.linkedin.com/in/fleur-trouillot-1ba0a9107/), experte comptable, et bénéficiez de conseils avisés sur les éléments constitutifs de la création d’entreprise ou d’association. **Au-delà de la comptabilité elle saura vous aiguiller sur vos droits, vos obligations et vos responsabilités vous permettant ainsi de sécuriser vos démarches.** Evènement gratuit sur inscription : [[https://framadate.org/lab01eurex](https://framadate.org/lab01eurex)](https://framadate.org/lab01eurex) → Entrepreneurs et porteurs de projets venez faire les rencontres qui boosteront vos initiatives ! Le LAB01 se transforme en « Boussole » en accueillant de manière régulière les partenaires acteurs de l’entrepreneuriat et de l’associatif dans l’Ain pour vous permettre de mieux vous orienter en les rencontrant au sein d’un lieu unique où la mise en réseau et la collaboration sont notre marque de fabrique.

Gratuit sur inscription

Venez transformer vos questions en solutions grâce aux conseils d’experts ! Bien préparer son projet c’est aussi mieux sécuriser le lancement de son activité.

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T12:00:00