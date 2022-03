La Boussole au LAB01 – Permanence La Bâtisse – Tester et développer son activité en toute sécurité grâce à l’entrepreneuriat coopératif. LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 15 mars 2022, Ambérieu-en-Bugey.

La Boussole au LAB01 – Permanence La Bâtisse – Tester et développer son activité en toute sécurité grâce à l’entrepreneuriat coopératif.

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, le mardi 15 mars à 14:00

La micro-entreprise est-elle vraiment le statut le plus adapté pour votre activité ? Et si une alternative était possible ? **Que vous soyez sur le point de démarrer ou déjà immatriculé, venez à la rencontre de La Bâtisse pour découvrir les avantages de la Coopérative d’Entrepreneurs.** Entreprendre collectivement – Cette structure de l’Économie Sociale et Solidaire met à disposition un cadre juridique innovant et sécurisant pour développer votre activité [La Bâtisse](https://www.labatisse.org/) c’est : • Un statut juridique innovant et sécurisant ; • La gestion comptable et commerciale de votre activité ; • Une certification Qualiopi pour les entrepreneurs formateurs ; • Un réseau de compétences pour un accompagnement adapté et personnalisé à son activité ; • Une communauté d’entrepreneurs solidaires et bienveillants ; • Une relation de confiance et les valeurs fortes de l’économie sociale et solidaire partagées ; • Une Responsabilité Civile et Professionnelle. Vous souhaitez en savoir plus ? C’est par ici ➡ [[https://www.labatisse.org/](https://www.labatisse.org/)](https://www.labatisse.org/) Évènement gratuit sur inscription : [**[https://framadate.org/labatisse](https://framadate.org/labatisse)**](https://framadate.org/labatisse) Mardi 15 Mars | 14h00-17h00 | LAB01 : 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey ➡ Entrepreneurs et porteurs de projets venez faire les rencontres qui boosteront vos initiatives ! Le LAB01 se transforme en « Boussole » en accueillant de manière régulière les partenaires acteurs de l’entrepreneuriat et de l’associatif dans l’Ain pour vous permettre de mieux vous orienter en les rencontrant au sein d’un lieu unique où la mise en réseau et la collaboration sont notre marque de fabrique.

Gratuit sur inscription (voir détails dans la description)

➡ Entrepreneurs et porteurs de projets venez faire les rencontres qui boosteront vos initiatives !

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T17:00:00