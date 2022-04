La Boussole au LAB01 – Permanence de France Active Ain – Venez faire grandir vos projets ! LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 5 avril 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Au LAB01 nous sommes adeptes des rencontres qui transforment l’avenir ! Pour donner une nouvelle dimension à vos projets, nous activons le booster d’initiatives ! Le 5 Avril prochain, venez au LAB01 rencontrer [Stéphanie CELLIER](https://www.linkedin.com/in/stephanie-cellier/) de [France Active Ain](https://www.linkedin.com/company/franceactiveain-ibhb/) pour **bénéficier de conseils d’expert en financement de projet de l’Economie Sociale et Solidaire** et partager avec elle sur **les bonnes pratiques de l’entrepre**neuriat. Vous souhaitez en savoir plus sur le réseau France Active ? C’est par ici ➡ [[https://franceactive-centreain.com/](https://franceactive-centreain.com/)](https://franceactive-centreain.com/) Ce réseau accompagne et finance des projets entrepreneuriaux individuels ou collectifs pour favoriser l’emploi et le développement de nos territoires. ### **Intéressé par cet évènement, inscrivez-vous ici :** [[https://framadate.org/qNAKJS4IkQugWnow](https://framadate.org/qNAKJS4IkQugWnow)](https://framadate.org/qNAKJS4IkQugWnow) **Mardi 5 Avril | 9h00-12h30 | LAB01 : 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey** Entrepreneurs et porteurs de projets venez faire les rencontres qui boosteront vos initiatives ! Le LAB01 se transforme en « Boussole » en accueillant de manière régulière les partenaires acteurs de l’entrepreneuriat et de l’associatif dans l’Ain pour vous permettre de mieux vous orienter en les rencontrant au sein d’un lieu unique où la mise en réseau et la collaboration sont notre marque de fabrique.

Gratuit sur inscription (voir lien)

Venez rencontrer “France Active Ain” pour bénéficier de conseils d’expert en financement de projet de l’Économie Sociale et Solidaire et partager sur les bonnes pratiques de l’entrepreneuriat.

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T12:30:00