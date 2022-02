La Boussole au LAB01 – Permanence AGLCA, Centre Ressource pour la Vie Associative – Venez faire grandir vos projets associatifs ! LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 19 mai 2022, Ambérieu-en-Bugey.

le jeudi 19 mai à LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab

L'[AGLCA](https://www.aglca.asso.fr/Contact?destinataire=formation) investit le [LAB01](http://www.lab01.fr/) pour une permanence comprenant une formation thématique : ►Jeudi 19 mai 2022 – Accueil conseil de 14h/17h et formation » Organiser une manifestation exceptionnelle » de 18h/20h Venez rencontrer Marie SARRON BELIN, chargée de point d’appui à la vie associative, pour poser vos questions ou/et développer vos compétences en suivant une formation de 2H sur les sujets clés de la gestion d’une association. RDV au LAB01 pour cette troisième rencontre le Jeudi 19 MaI 2022 | LAB01 : 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey. Evènement gratuit sur inscription : sur le site de l’AGLCA [[https://www.aglca.asso.fr/Contact?destinataire=formation](https://www.aglca.asso.fr/Contact?destinataire=formation)](https://www.aglca.asso.fr/Contact?destinataire=formation), par téléphone au 04 74 23 29 43, ou via leur formulaire d’inscription ci-dessous (bas de page, formation sur Ambérieu-en-Bugey) [ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWrLFg7nRxbw_oTNGV_IT4GZSE4BqqKQlbbcFT5isVx8Z85Q/viewform) Vous pouvez aussi contacter le LAB01 par mail à [[info@lab01.fr](mailto:info@lab01.fr)](mailto:info@lab01.fr) pour vous inscrire. → Entrepreneurs et porteurs de projets venez faire les rencontres qui boosteront vos initiatives ! Le LAB01 se transforme en « Boussole » en accueillant de manière régulière les partenaires acteurs de l’entrepreneuriat et de l’associatif dans l’Ain pour vous permettre de mieux vous orienter en les rencontrerant au sein d’un lieu unique où la mise en réseau et la collaboration sont notre marque de fabrique.

Gratuit sur inscription (voir détails dans la description)

Bénévoles, dirigeants et salariés d’associations, bénéficiez de conseils au développement de votre structure !

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



