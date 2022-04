La Boussole au LAB01 – Permanence ADIE – Vous avez un projet, ils vous accompagnent pour le concrétiser ! LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 7 avril 2022, Ambérieu-en-Bugey.

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, le jeudi 7 avril à 09:00

**L’ADIE** (Association pour le Droit à l’Initiative Économique) défend l’économie inclusive avec l’idée que chacune et **chacun, même sans diplôme et sans capital, peut devenir entrepreneur et apporter à son territoire s’il peut obtenir un financement et un accompagnement professionnel.** Quel que soit le secteur d’activité de votre projet, l’ADIE vous propose un accompagnement personnalisé réalisé par des professionnels spécialisés. ### Jeudi 7 Avril prochain, venez rencontrer Manon JACKOWSKI et échangez sur votre projet, vos objectifs et vos besoins en termes d’accompagnement et de financement. ### Intéressé par cet évènement ? Inscrivez-vous ici : [[https://framadate.org/laboussoleADIEauLAB01](https://framadate.org/laboussoleADIEauLAB01)](https://framadate.org/laboussoleADIEauLAB01) ou prenez rendez-vous directement avec l’ADIE au 09 69 32 81 10 Jeudi 7 Avril | 9h00-12h00 | LAB01 : 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey Vous souhaitez en savoir plus sur l’ADIE ? C’est par ici : [[https://www.adie.org/](https://www.adie.org/)](https://www.adie.org/) ➡ Entrepreneurs et porteurs de projets venez faire les rencontres qui boosteront vos initiatives ! Le LAB01 se transforme en « Boussole » en accueillant de manière régulière les partenaires acteurs de l’entrepreneuriat et de l’associatif dans l’Ain pour vous permettre de mieux vous orienter en les rencontrant au sein d’un lieu unique où la mise en réseau et la collaboration sont notre marque de fabrique. #entrepreneuriat #entrepreneur #territoires #laboussole #LAB01 #auvergnerhonealpes #ambérieuenbugey #economie #inclusive #ADIE #financement #projet #entreprise

Gratuit sur inscription (voir lien)

Détecter, accompagner et booster les talents ! L’ADIE investit le LAB01 et vient à votre rencontre pour vous soutenir dans votre démarche de création d’activité.

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T12:00:00