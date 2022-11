LA BOUSSOLE – ANIMATIONS JEUNESSSE NOVEMBRE-DÉCEMBRE AVEC BOUILLON CUBE Causse-de-la-Selle Causse-de-la-Selle Catégories d’évènement: Causse-de-la-Selle

Hérault Causse-de-la-Selle Un programme haut en couleurs pour réchauffer les cœurs malgré les températures qui baissent ! En solo, en couple, en famille, avec des ami.e.s de passage ou du coin, venez participer au festival Alimenterre, écrire ou vous former à La Grange, cuisiner et regarder un film, découvrir le nouveau projet social lors d’un temps convivial ou passez échanger sur vos envies et vos idées sur les temps d’accueil de la Boussole à la Grange.

Et pour les jeunes, La Boussole propose de les accompagner dans la création de leurs projets, tout en faisant une multitude d’activités qu’iels auront choisi.e.s. Et La Boussole, c’est pas que pour les jeunes !!! Que vous soyez jeunes parents, collègien.e.s, grands parents, jeunes adultes, retraité.e.s, lycéen.e.s, parents d’ados, les activités de La Boussole sont faites par et pour vous ! -Animations jeunesse-

MERCREDI 9 NOVEMBRE

CDLS – salle polyvalente, 14h – 17h

Rencontre intergénérationnelle ouvert au grand.e.s de l’accueil de loisirs de Court Bouillon MERCREDI 16 NOVEMBRE

Sortie Saint Martin de Londres, 14h-17h

Rencontre avec les jeunes de Saint Martin et participation au Festival « Alimenterre » MERCREDI 23 NOVEMBRE

SJDB – foyer rural, 14h – 17h

Ateliers sur la culture nord africaine avec les Volontaires Européenes Imane et Christine.

Ouvert aux grand.e.s de l’accueil de loisirs MERCREDI 30 NOVEMBRE

CDLS, 14h – 17h

Atelier prise de son MERCREDI 7 DECEMBRE

SJDB, 14h – 17h

Atelier prise de son MERCREDI 14 DECEMBRE

CDLS, 14h – 17h

Projets et Gouter fin d’année INFOS PRATIQUES JEUNESSE

> Sans inscription / Activités gratuites (exceptées les sorties)

> Remplir et amener les dossiers d’inscriptions pour participer aux activités avec une adhésion à Bouillon cube de 5€ (22/23) INFOS PRATIQUES

> Activités libres et gratuites – Ouvertes à toustes !

> CDLS : Causse de la Selle / SJDB: St Jean de Buèges

> Ateliers avec une astérix : réservation recommandée

