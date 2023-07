A la découverte de l’histoire de France LUMIERES DES NATIONS la boussiniere à Gennes Gennes-Val-de-Loire, 1 juillet 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Nous souhaitons proposer à des jeunes collégiens et lycéens une colo apprenante en Anjou notamment pour des jeunes des quartiers prioritaires de Sarcelles.

Le séjour est proposé du 1er au 7 juillet 2023 pour 50 participants.

Les points d’orgue du séjour seront : la visite du château médiéval d’Angers et des fameuses tapisseries, une journée plongée dans l’histroire de France au parc du Puy du fou (élu meilleur parc à thème du monde), la découverte des villes d’Angers, de Chinon et de Tours dont leur point commun est d’avoir des signes médiévaux et d’avoir comme littoral un fleuve.

La semaine s’organisera de la manière suivante, à savoir :

Samedi 1er juillet:

Départ de Sarcelles

Les objectifs pour ce premier jour seront la mise en place de l’autonomie et la responsabilisation jeunes en par équipe. Les bases de la vie collective seront données dans le but de responsabiliser chacun aussi bien dans les services de la vie quotidienne que dans le respect de l’autre.

Dimanche 2 juillet:

L’objectif de cette journée est de créer une cohésion de groupe afin que le »vivre ensemble » soit une réussite durant la semaine. Cette cohésion s’effectuera à travers un grand jeu et un temps de travail partagé.

Lundi 3 juillet:

L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’environnement pour cela nous proposerons une activité d’accrobranche dans la nature pour faire susciter un travail sur l’ouverture à la nature et au respect de l’environnement qui transcende l’histoire.

A travers l’accrobranche, les jeunes vont apprendre à coordonner leurs gestes, à s’adapter à l’environnement naturel et forestier, enfin à travailler sur la communication de groupe et l’entraide.

Mardi 4 juillet:

L’objectif de cette journée sera la découverte de l’histoire et de l’architecture du Moyen-âge avec notamment la visite du château et de la ville d’Angers et des tapisseries. Le temps de travail sera effectuer à travers notre visite et la réalisation d’un exposé en fin de journée.

A travers les visites, les jeunes vont découvrir l’histoire de France à l’époque médiévale. A la suite de cela, ils illustreront à travers un exposé ce qu’ils en ont retenu et ce qui les a marqués.

Mercredi 5 juillet:

L’objectif de la journée précédente sera poursuivi avec la découverte de la ville et du château de Chinon.

A travers les visites, les jeunes vont découvrir la forteresse de Chinon, dont sa construction est plus ancienne que le château d’Angers. A la suite de cela, ils illustreront à travers une veillée l’histoire de cette forteresse avec notamment la rencontre avec Jeanne d’Arc, patronne de France et le roi Charles VII

Jeudi 6 juillet:

Une immersion totale au coeurs de l’histoire de France à travers les spectacles proposés par le Puy du fou.

Les spectacles aideront les jeunes à donner du sens aux faits historiques français.

Vendredi 7 juillet:

Nous partirons pour la ville de Tours. Dès l’Empire Romain, cette ville a été distinguée comme capitale de la IIIème Lyonnaise, elle s’est ensuite nourrie de l’afflux des pélerins au Moyen-Age puis du séjour des rois à la Renaissance.

Enfin, nous repartirons en fin d’après-midi pour revenir à Sarcelles.

