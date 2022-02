la Bourse aux pièces de Gazoline Festival Parc Equestre Fédéral Lamotte-Beuvron Catégories d’évènement: Lamotte-Beuvron

Bourse d’échange de toutes pièces motos et autos anciennes. A l’occasion du rassemblement de voitures et motos anciennes Gazoline Festival, grande bourse aux pièces en extérieur tout au long du week-end.

15€/mètre linéaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T09:00:00 2022-06-11T20:00:00;2022-06-12T09:00:00 2022-06-12T18:00:00

