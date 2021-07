Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Gironde, Vendays-Montalivet La Bourse aux minéraux, fossiles at artisanat…et son vide grenier ! Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Catégories d’évènement: Gironde

Vendays-Montalivet

La Bourse aux minéraux, fossiles at artisanat…et son vide grenier ! Vendays-Montalivet, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Vendays-Montalivet. La Bourse aux minéraux, fossiles at artisanat…et son vide grenier ! 2021-07-21 – 2021-07-25 Salle polyvalente Place du 8 mai

Vendays-Montalivet Gironde Évènement par Lesparre Lutte contre le Cancer en partenariat avec Los Recataires – Bénéfices reversés à l’institut Bergonié. Évènement par Lesparre Lutte contre le Cancer en partenariat avec Los Recataires – Bénéfices reversés à l’institut Bergonié. +33 6 16 56 49 10 Évènement par Lesparre Lutte contre le Cancer en partenariat avec Los Recataires – Bénéfices reversés à l’institut Bergonié. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vendays-Montalivet Étiquettes évènement : Autres Lieu Vendays-Montalivet Adresse Salle polyvalente Place du 8 mai Ville Vendays-Montalivet lieuville 45.37794#-1.15682