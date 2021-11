Valréas Valréas Valréas, Vaucluse La Bourse aux Livres et aux Objets d’Ecriture Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

2021-11-13 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-13 17:00:00 17:00:00

Valréas Vaucluse Valréas Plongez dans les livres dans un des plus beaux endroits de Valréas, le Château de Simiane ! Venez vous promener dans ses belles pièces meublées, et, peut-être, trouver le livre rare ou le plumier de votre enfance ! ellesencaracteres@gmail.com +33 6 81 05 52 05 Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas

