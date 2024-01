La bourse aux greffons Ecole primaire, en face de l’église Mouchard, samedi 24 février 2024.

Organisée par l’association Les Croqueurs de pomme de Jura Val d’Or.

L’association vous proposera une centaine de greffons issus de ses vergers locaux Belle fille de Salins, Reine des reinettes, Épine d’hiver, Arboisine, etc., mais aussi des porte-greffes pour pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers ainsi qu’un grand choix de pommiers de variétés locales. Chacun pourra se former à la technique du greffage ou suivre les démonstrations d’experts.

Vente de jus de pommes pasteurisé et de librairie.

Entrée libre. En extérieur. .

Début : 2024-02-24 08:30:00

fin : 2024-02-24 16:00:00



