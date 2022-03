La Bourrasque Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

La Bourrasque Kerlouan, 18 avril 2022, Kerlouan. La Bourrasque Église Saint Brévalaire Place de l Église Kerlouan

2022-04-18 20:00:00 – 2022-04-18 21:30:00 Église Saint Brévalaire Place de l Église

Kerlouan Finistère Programme d’œuvres baroques :

Récital de violes de gambe

Sainte Colombe, Sébastien le Camus , Marc Antoine Charpentier. Gabriel Bataille.

