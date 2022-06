La Bourgvil’Bringue Bourgvilain, 13 juillet 2022, Bourgvilain.

La Bourgvil’Bringue

Bourg Place du village Bourgvilain Saône-et-Loire Place du village Bourg

2022-07-13 – 2022-07-14

Place du village Bourg

Bourgvilain

Saône-et-Loire

Bourgvilain

La Bourgvil’Bringue est de retour !

Après avoir rencontré un énorme succès l’année dernière, l’association Bourgvil’Amicale est heureuse de vous annoncer l’édition n°2 de la Bourgil’Bringue, évènement festif.

Célébrons ensemble, en toute simplicité, et dans la bonne humeur notre fête nationale !

Où ? Sur la jolie place de notre village !

Dès 18h, les ados accueilleront les plus petits (jusqu’à 12ans) avec quelques animations, c’est La P’tiote Bringue!

Vous serez bien évidemment aussi les bienvenus pour profiter de l’ambiance musicale autour d’un verre, et, si le cœur vous en dit de partager un bon repas en famille, ou entre amis, concocté par notre restaurateur local, Nicolas GUILLAUME de l’Auberge Larochette.

Repas servi entre 19h30 et 21h30, sur réservation préalable.

La soirée animée continuera en musique, dans la joie et la bonne humeur jusqu’à 2h du matin. De quoi profiter pleinement… mais raisonnablement !

Un tel évènement ne pourrait pas exister sans vous!

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles (installation, buvette, etc.). Vous souhaitez nous aider? Dites-le à Charlotte, Margaux, Sarah, Jade, Céline, Nicolas, Martin, Vanessa, Mickaël, Virginie, Marie-Laure, Christian, Mélanie, Mathieu, Thibaud, Marie ou envoyez-nous un message.

contact@laptiotebreuve.fr https://www.laptiotebreuve.fr/

La Bourgvil’Bringue est de retour !

Après avoir rencontré un énorme succès l’année dernière, l’association Bourgvil’Amicale est heureuse de vous annoncer l’édition n°2 de la Bourgil’Bringue, évènement festif.

Célébrons ensemble, en toute simplicité, et dans la bonne humeur notre fête nationale !

Où ? Sur la jolie place de notre village !

Dès 18h, les ados accueilleront les plus petits (jusqu’à 12ans) avec quelques animations, c’est La P’tiote Bringue!

Vous serez bien évidemment aussi les bienvenus pour profiter de l’ambiance musicale autour d’un verre, et, si le cœur vous en dit de partager un bon repas en famille, ou entre amis, concocté par notre restaurateur local, Nicolas GUILLAUME de l’Auberge Larochette.

Repas servi entre 19h30 et 21h30, sur réservation préalable.

La soirée animée continuera en musique, dans la joie et la bonne humeur jusqu’à 2h du matin. De quoi profiter pleinement… mais raisonnablement !

Un tel évènement ne pourrait pas exister sans vous!

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles (installation, buvette, etc.). Vous souhaitez nous aider? Dites-le à Charlotte, Margaux, Sarah, Jade, Céline, Nicolas, Martin, Vanessa, Mickaël, Virginie, Marie-Laure, Christian, Mélanie, Mathieu, Thibaud, Marie ou envoyez-nous un message.

Place du village Bourg Bourgvilain

dernière mise à jour : 2022-06-22 par