La Bourgvil’Bringue Bourgvilain, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bourgvilain.

La Bourgvil’Bringue 2021-07-13 – 2021-07-13 Place du village Le bourg

Bourgvilain Saône-et-Loire Bourgvilain

EUR « LA BOURGVIL’BRINGUE »

Évènement festif organisé le 13 juillet 2021 par l’association Bourgvil’Amicale en partenariat avec les acteurs locaux Auberge Larochette, Epicerie Jambon et B&butter.

QUI L’EUT CRÛ?

Si début 2020 nous nous étions demandé : « Que ferions-nous si une pandémie imposait confinements et gestes barrières à toute l’humanité ? », nous n’aurions pas pu répondre tant cela nous aurait semblé absurde….

Comment aurions-nous pu imaginer vivre ce que nous avons vécu ces derniers mois ? Se contraindre dans nos libertés individuelles, modifier nos manières de vivre, se priver du lien aux autres, faire face à une multitudes d’angoisses, etc. ; quel programme !

Pourtant, et non sans séquelle, nous venons tous de traverser cette épreuve unique, avec ce qu’elle a comporté de souffrances mais aussi de découvertes, de surprises et d’essentiel. Et s’il y a une chose à retenir, une leçon de vie que nous avons apprise à nos dépends, c’est évidemment que l’humain a besoin, un besoin viscéral, de lien social.

L’Association Bourgvil’Amicale a vu son bureau renouvelé en février 2020 et n’a jusqu’à présent pas réellement pu mettre en œuvre son objectif premier : permettre aux Breuvelandiaux de se retrouver lors d’événements dans le partage, la diversité et la simplicité.

Ce sera chose faite lors de « La Bourgvil’Bringue », le 13 juillet 2021, pour célébrer notre fête nationale : une ambiance musicale un soir d’été, au cœur de notre village avec en prime la possibilité d’un repas confectionné par notre restaurateur local !

Si le cœur vous en dit, nous vous accueillerons avec plaisir dès 18h00 autour d’un verre. Vous aurez ensuite la possibilité de profiter d’un repas (plat, fromage, dessert) servi entre 19h30 et 22h30, sur réservation préalable. L’animation de cette soirée sera assurée afin de satisfaire le plus grand nombre avec des choix musicaux adaptés !

Port du masque*, et bonne humeur obligatoires !

* les conditions sanitaires d’accueil seront affichées sur place et adaptées à l’évolution de la situation

contact@laptiotebreuve.fr

