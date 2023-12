EXPOSITION LOISIRS CRÉATIFS La Bourdinière Pannecé, 3 mars 2024, Pannecé.

Pannecé Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Art floral, scrapbooking, peinture, carterie, broderie, quilling, tricot, couture… l’Association Cantonale de Travaux Manuels expose ses ateliers et savoir-faire. Venez vous initier, c’est gratuit !.

Art floral, scrapbooking, peinture, carterie, broderie, quilling, tricot, couture… l’Association Cantonale de Travaux Manuels expose ses ateliers et savoir-faire. 8 ateliers seront en démonstration avec leur responsable.

Gratuit.

La Bourdinière Salle du Moulin de la Garenne

Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire



