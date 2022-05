La Boumbia Centre d’animation Lalande, 25 juin 2022, Toulouse.

La Boumbia

Centre d’animation Lalande, le samedi 25 juin à 16:30

Concert jeune public ——————– **Dès 3 ans** **Dans le cadre du Printemps de Lalande** La Boumbia… kézako ? C’est la contraction entre Boum et Cumbia, pour permettre aux plus petits de venir se dandiner aux rythmes de la cumbia et des musiques latines avec l’infatigable DJ Lolote. Elle proposera un DJ set adapté aux plus petits à partir de 3 ans… qui fera également le bonheur des plus grands. Carolina de l’association Anacaona assurera l’animation de danse pour embarquer les plus jeunes dans un voyage musical en Colombie !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



